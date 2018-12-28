Налоги и слабый рубль напугали россиян

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Пессимизм населения достиг максимума за четыре года

Цены в России вырастут очень сильно в ближайший год, убеждены почти треть граждан. Из них уже 29% ждут, что инфляция будет быстро ускоряться. Это худший результат за последние три года, следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. Инфляционные ожидания россиян подскочили к концу декабря до 10,2% — максимума с начала 2015-го. На настроения людей наконец стало влиять грядущее повышение НДС, отмечают в ЦБ. Свою лепту вносит и ослабление курса, а также негатив инвесторов в отношении отечественных активов, добавляют эксперты.

Практически каждый третий житель России (29%) считает, что цены в стране будут расти очень сильно. Таковы результаты опроса населения, который провели в «инФОМ» по заказу Центробанка в декабре. Это худший результат с января 2016-го, предыдущий антирекорд — 24% крайне пессимистично настроенных граждан — отмечается в декабре того года, следует из комментария ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».

На этом фоне инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев подскочили на 0,4 процентного пункта — до 10,2%. Помимо этого, в декабре впервые с начала 2015 года этот показатель сравнялся с наблюдаемой людьми инфляцией, отмечают в ЦБ.

«Сейчас респонденты больше не ожидают снижения инфляции <…> 28% в декабре считали, что цены будут расти быстрее, чем сейчас. Это рекордная доля с начала 2015 года», — пишут эксперты регулятора.

Ухудшение настроения россиян происходит прежде всего под влиянием повышения НДС, считают в Центробанке. С 1 января 2019 года ставка налога вырастает с нынешних 18% до 20%. Причём одним только фактом роста налоговой нагрузки влияние этой перемены не оканчивается, оговариваются в ЦБ, — свой вклад в ожидания граждан вносят публикации СМИ об увеличении НДС. Сергей Лантюхов/News.ru

Инфляционные ожидания испытали наиболее существенное увеличение в мае-июне 2018 года — на 0,7% и 1,3% соответственно на фоне принятия решения о росте НДС, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. С лета же они колебались вблизи уровней 9,8%, замедлившись лишь в сентябре до 9,3% после повышения ключевой ставки ЦБ. Но динамика октября-ноября демонстрирует возобновление роста инфляционных ожиданий как на фоне приближения налоговых изменений, так и ослабления курса рубля в эти месяцы, добавляет эксперт.

«Также росту инфляционных ожиданий способствует и общий настрой инвесторов в конце года, в котором негатив в отношении российских активов и уверенность в сохранении слабости курса национальной валюты превалируют», — рассуждает Покатович.

На этом фоне индекс потребительских настроений снова снижается, следует из материалов ЦБ, и в этом месяце равняется уже 89 пунктам. До этого два месяца подряд (в октябре и ноябре) он находился на уровне 92. Предыдущий худший результат был в ноябре 2016-го — 88 пунктов.