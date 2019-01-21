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«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд

Gazprom/Globallookpress.com

экономика [ версия для печати ]

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания готова снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд, но только в случае продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года.

«В таком случае наш иск будет не в $12 млрд, а только на $2 млрд. Это в дополнение взыскания в $2,7 миллиарда, которые мы уже выиграли», — заявил Витренко.

Юрий Витренко объяснил, что $2 млрд — это доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу.

Ранее «Нафтогаз» добился ареста зарубежных активов «Газпрома». Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев. По словам главы «Нафтогаза», деньги взимаются при помощи списания избыточных средств, переведённых «Газпромом» за транзит.

Как писал News.ru, признание «Нафтогазом» важности транзита российского газа через Украину никак не усилит позицию Киева на трёхсторонних переговорах по газу. Такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.


#украина #Газпром #Нафтогаз
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