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Украина расширила список запрещённых товаров из РФ

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров. Он размещён на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины. В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Кроме того, на Украине уже запрещён импорт из России молочной продукции, чая, кофе, пива, алкоголя, шампуней, гелей для душа, мыла, железнодорожного оборудования, химии для сельского хозяйства.

Ранее News.ru писал, что Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Решение о введении дополнительных ограничительных мер против РФ утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины. Санкции будут введены, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур. Речь идёт о гражданах и фирмах из России, которые якобы «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».


#украина #россия #санкции
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