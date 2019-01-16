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Моисеев: из криптовалюты ушли признаки финансовой пирамиды

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Если раньше криптовалюты представляли собой финансовые пирамиды, то сейчас таких признаков в денежных суррогатах нет. Об этом рассказывает замминистра финансов Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме в Москве.

«Финансовая пирамида — это элемент [криптовалют], о чём я говорил, за что меня неоднократно подвергали остракизму. Но я думаю, что она (финансовая пирамида) была, и сейчас признаков её, на мой взгляд, нет», — отмечает чиновник.

При этом, добавляет он, анонимность криптовалют и операций на технологии блокчейн — это иллюзия.

Как ранее сообщал News.ru, в январе случаи онлайн-мошенничества значительно участились. В первой декаде месяца, по данным компании Group-IB, в два с половиной раза увеличилось количество выявленных и заблокированных сайтов.


#МИНФИН #финансоваяпирамида #гайдаровскийфорум
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