https://static.news.ru/photo/030ed59a-9ce7-11e9-b707-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Президент Владимир Путин по итогам прямой линии поручил Минфину и Центробанку России устранить нарушения в сфере ипотечных кредитов.

Речь, в частности, идёт о необоснованных отказах банков в выдаче таких займов и их реструктуризации семьям, которые имеют право на соцподдержку в форме субсидирования процентной ставки по ипотеке.

Ответственными за реализацию поручения являются глава ведомства Антон Силуанов и руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина. Отчитаться о проделанной работе они должны 1 августа, сообщается на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что Счётная палата не поддержала проект закона депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина, подразумевающий предоставление жилищных субсидий многодетным семьям, включая дотации на улучшение жилья для граждан с семью и более детьми, которые проживают в сельской местности.