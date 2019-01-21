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Миллер заявил о рисках для транзита газа через Украину

Gazprom/Globallookpress.com

экономика [ версия для печати ]

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году риски надёжности транзита российского газа через Украину выше, чем в 2018 году.

«Очевидно, что риски надёжности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» подчеркнул, что объём газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается, а также сокращаются запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Кроме того, он отметил, что надёжность транзита российского топлива через украинскую территорию в Европу в зимнее время во многом зависит от обеспеченности Украины газом.

Как ранее писал News.ru, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что компания построила более 20% нового морского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Миллер сделал после трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждался транзит газа через Украину после 2019 года.


#украина #россия #ГАЗ #Газпром #Миллер
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