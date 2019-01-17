Международные резервы РФ выросли на $4,1 млрд

https://news.ru/storage/news/bf9c9cba0e33a127daa44abb5a0f47ab/48f27394-b0e7-413f-a88e-38d6cd013533_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Объём международных резервов РФ на 11 января составил $472,6 млрд. За неделю они увеличились на 0,9%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $4,1 млрд. По состоянию на 4 января они насчитывали $468,5 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2018 год они увеличились на 8,3% и на 1 января составляли $468,5 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд — было отмечено в конце апреля 2017 года.