https://static.news.ru/photo/839795ac-a152-11e9-ace4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Строительство первой частной автомагистрали «Меридиан» которая соединит Китай и Западную Европу одобрил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Такие данные следуют из материалов заседания кабинета министров от 24 июня.

Подлинность протокола совещания газете « Ведомости » подтвердил пресс-секретарь премьер-министра. Как следует из документа, Минтрансу и Минэкономразвития дано поручение оказывать консультационную поддержку по привлечению инвесторов инициировавшую проект «Русскую холдинговую компанию». Оказывать необходимую поддержку инициативе поручено и непосредственно главам министерств транспорта, строительства, финансов и экономического развития.

При этом частные строители попросили государство обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд рублей в год на случай возникновения политических рисков. При этом госгарантия не будет распространяться на возможные коммерческие риски.

Общая длина трассы «Меридиан» составит 8445 км, она соединит Западную Европу и Китай, длина российского участка превысит 2000 км. Завершение строительства четырёхполосной дороги намечено к 2024 году. Она будет полностью платной, стоимость проезда будет составлять 70 евроцентов для перевозчиков из стран, не являющихся членами ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с 45-й годовщиной с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и заявил о новой задаче — совершении прорыва в развитии транспортной инфраструктуры, писал News.ru.