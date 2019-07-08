Строительство первой частной автомагистрали «Меридиан» которая соединит Китай и Западную Европу одобрил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Такие данные следуют из материалов заседания кабинета министров от 24 июня.
Подлинность протокола совещания газете «
При этом частные строители попросили государство обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 млрд рублей в год на случай возникновения политических рисков. При этом госгарантия не будет распространяться на возможные коммерческие риски.
Общая длина трассы «Меридиан» составит 8445 км, она соединит Западную Европу и Китай, длина российского участка превысит 2000 км. Завершение строительства четырёхполосной дороги намечено к 2024 году. Она будет полностью платной, стоимость проезда будет составлять 70 евроцентов для перевозчиков из стран, не являющихся членами ЕАЭС.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с 45-й годовщиной с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) и заявил о новой задаче — совершении прорыва в развитии транспортной инфраструктуры, писал News.ru.