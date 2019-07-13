Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров. Речь идёт о введении в основной рацион питания животных крабовой муки и лишайников. Такие добавки коровы должны получать ежедневно в течение двух месяцев до отёла и после. По словам магаданских специалистов, способ позволит укрепить иммунитет крупного рогатого скота.

Кормление стельных коров имеет большое значение. От того, как подготовлена корова к отёлу, во многом зависят качество приплода и здоровье, — объясняют учёные.

Нехватка в рационах беременных животных минеральных веществ отрицательно влияет не только на развитие плода в эмбриональный период, но и после рождения телят. Доказано, что от бесплодных коров в хозяйствах получают на 8–10% молока меньше. Значительное количество самок сегодня выбраковывается, напоминают исследователи. В таком случае расходы на кормление, лечение и осеменение животных становятся экономически неоправданными.

Для получения максимальной молочной продуктивности необходимо постоянно поддерживать высокий уровень воспроизводства стада, обеспечивать своевременное плодотворное осеменение коров для ежегодного получения от них приплода, — сообщают учёные.

Дополнительным поводом для разработки технологии питания стали климатические особенности региона. Нехватка в Магадане солнечных дней сильно влияет на настроение коров, животные испытывают стресс.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Спецификой ведения животноводства в Магаданской области является короткий период тёплого времени года, в стойловый период, продолжительность которого составляет 295–305 дней, средние месячные температуры в зимний период равны 28 градусам ниже нуля, что ограничивает выгул животных. Отсутствие выгула, солнечной инсоляции, искусственного ультрафиолетового облучения сопровождается угнетением иммунной системы, снижением естественной резистентности организма, воспроизводительных функций коров и несёт значительные экономические убытки, — объясняют магаданские исследователи.

Для укрепления иммунитета и борьбы со стрессом животных специалисты во всём мире используют различные препараты и кормовые добавки. Однако цены на лекарства и их доставку на Дальний Восток высоки. Поэтому в Магаданском НИИ обратили внимание прежде всего на местное сырьё. Учёных привлекли свойства лишайников альпийской кладонии и исландской цетрарии, а также отходы перерабатывающей промышленности, в частности, панцири камчатского краба.

В районах Крайнего Севера улучшение протеинового, минерального питания возможно за счёт отходов крабового производства, которым до настоящего времени практически не уделялось достаточно серьёзного внимания и которые до сих пор утилизируются в зоне лова краба, не находя применения, — говорят исследователи.

Российские учёные уже пытались перерабатывать дары моря, превращая их в рационы для сельхозживотных. В Азовском НИИ рыбного хозяйства в рационы кур добавляли порошок брюхоногих моллюсков, а в Полярном НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии имени Книповича с той же целью перерабатывали панцири ракообразных. Однако развитие данных направлений сдерживает их высокая стоимость.

В панцирной «коробке» камчатского краба много потенциально полезного биосырья: жабры, сердце, печень и т.д. Более того, в лаборатории института уже изучили химический состав панциря. В частности, специалисты намерены получить при его переработке ценное вещество хитозан. Он выводит из организма радионуклиды, обладает антибактериальными и антивирусными свойствами. Также вещество повысит сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Наряду с крабовой мукой специалисты рекомендуют добавлять в рационы лишайниковые кислоты. В состав таких растений входят углеводы, белки, жиры, минеральные соли, а также уникальный лишайниковый крахмал.

Исследователи уже провели эксперименты на одном из сельхозпредприятий Магадана. В одной группе каждой дойной корове они ежедневного выдавали 150 граммов муки из лап и туловища краба и 30 граммов лишайников. Животные из другой группы питались по стандартному меню.

В результате опытов воспроизводительные функции коров, а именно сервис-период (время от отёла до следующего оплодотворения) у первой группы был сокращён до 89 дней, вырос индекс осеменения. Кроме того, у животных, которых кормили крабовой мукой, морфологические показатели крови были лучше, чем у тех, которые не получали добавок.