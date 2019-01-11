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Курс биткоина рухнул на 10 процентов

pixabay.com

экономика [ версия для печати ]

Курс биткоина рухнул почти на 10% — до $3,671 тысячи, потеряв всю прибыль с начала года.

В ходе торгов на бирже Binance биткоин снижался в цене на 9,7% — до $3,579 тысячи. В течение 10 января падение также превышало 10%.

Кроме того, по данным портала CoinMarketCap, другие криптовалюты также стремительно падали. Ethereum потерял 15,62% — до $127,54, Bitcoin Cash рухнул сразу на 15,86% и составил $134,27.

В 2018 году стоимость биткоина обвалилась в 4,4 раза, потеряв более 71% стоимости.

Ранее News.ru писал о том, что биткоин стал одним из самых провальных проектов не только уходящего года, но и последних лет. Астрономические цифры прогноза, что эта криптовалюта превысит $50 тысяч и даже $100 тысяч к концу 2018-го, озвучиваемые экспертами ранее, увы, не сбылись. 


#криптовалюта #биткоины
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