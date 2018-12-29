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Крымский мост подорожал почти на 3 млрд рублей

most.life/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Правительство внесло коррективы в бюджет строительства Крымского моста. Он вырос на 2,96 млрд рублей.

Изменения внесены в документ от 26 января 2017 года, согласно которому единственным исполнителем работ по прокладке железнодорожных подходов к мосту назначается компания «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Речь идёт о 18-километровой ветке, которая примкнёт к участку железной дороги Керчь — Джанкой.

«Слова "16947,2 млн рублей" заменить словами "19907207492 рубля"», говорится в распоряжении, которое ещё 27 декабря подписал Дмитрий Медведев. 29 декабря документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Временная эксплуатация железнодорожной ветки запланирована на 1 августа 2019 года, а сдать объект рассчитывают к 1 декабря, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что строители установили защиту опор Крымского моста от столкновения с судами. 


#бюджет #строительство #крымскиймост
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