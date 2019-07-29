Российские пользователи «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay в скором времени не смогут больше анонимно пополнять интернет-кошельки. Использование ресурсов станет возможным только после идентификации личности.
Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе 26 июля одобрили в Совете Федерации. Изменения вносятся с целью пресечения финансирования запрещённых в стране препаратов и терроризма. Документ вступит в силу, если его подпишет президент РФ Владимир Путин.
По данным
В настоящее время уже принято решение о запрете снятия наличных средств с анонимных интернет-кошельков с целью противодействия обналичиванию денег, полученных преступным путем.
Как писал News.ru, закон, устанавливающий требования к приёму на территории России электронных кошельков и платёжных средств, эмитируемых иностранными поставщиками, принят Госдумой. Речь идёт о платёжных услугах типа AliPay, WeChat и других. Таким образом авторы законопроекта во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым надеются препятствовать отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.