https://static.news.ru/photo/8c29bcc8-b1b4-11e9-a71f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российские пользователи «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay в скором времени не смогут больше анонимно пополнять интернет-кошельки. Использование ресурсов станет возможным только после идентификации личности.

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе 26 июля одобрили в Совете Федерации. Изменения вносятся с целью пресечения финансирования запрещённых в стране препаратов и терроризма. Документ вступит в силу, если его подпишет президент РФ Владимир Путин.

По данным РБК , в случае принятия поправок, для пополнения анонимных электронных кошельков нужно будет использовать банковский счёт. Ранее клиенты сервисов могли внести деньги через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи.

В настоящее время уже принято решение о запрете снятия наличных средств с анонимных интернет-кошельков с целью противодействия обналичиванию денег, полученных преступным путем.

Как писал News.ru, закон, устанавливающий требования к приёму на территории России электронных кошельков и платёжных средств, эмитируемых иностранными поставщиками, принят Госдумой. Речь идёт о платёжных услугах типа AliPay, WeChat и других. Таким образом авторы законопроекта во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым надеются препятствовать отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.