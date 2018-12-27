Контракт «Дружбы народов» и Росгвардии продлён

https://news.ru/storage/news/d6a58f7a04f92d5dd4ce992f8ad389d5/55aa116b-0a25-4d6f-a54d-d45db986034e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Основным поставщиком продуктов для Росгвардии по-прежнему останется мясокомбинат «Дружба народов». Договор продлён до 2020 года.

Росгвардия сочла удовлетворительным сотрудничество с комбинатом. В пресс-службе Национальной гвардии рассказали, что продукция производится по ГОСТам, поэтому полностью отвечает требованиям качества и безопасности продуктов.

«Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — сказали представители службы.

Ранее News.ru писал о том, что глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал конфликт с руководителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Генерал заявил, что его обещание сделать из оппозиционера «хорошую сочную отбивную» неверно воспринялось как угроза убийством.