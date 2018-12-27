Контракт «Дружбы народов» и Росгвардии продлён

Основным поставщиком продуктов для Росгвардии по-прежнему останется мясокомбинат «Дружба народов». Договор продлён до 2020 года.
Росгвардия сочла удовлетворительным сотрудничество с комбинатом. В пресс-службе Национальной гвардии рассказали, что продукция производится по ГОСТам, поэтому полностью отвечает требованиям качества и безопасности продуктов.
«Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — сказали представители службы.
Ранее News.ru писал о том, что глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал конфликт с руководителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Генерал заявил, что его обещание сделать из оппозиционера «хорошую сочную отбивную» неверно воспринялось как угроза убийством.