Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com

Заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу заявил, что КНР готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования.

Юйлу полагает, что нестабильность политико-экономической ситуации в мире повышает риски для финансовых систем отдельных государств, что делает сотрудничество на уровне главных финансовых регуляторов особенно важным, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что представителя Китая Цюя Дунъюя избрали гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая была создана в 1945 году. Он стал первым представителем КНР, который является руководителем этой авторитетной международной структуры.

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