https://static.news.ru/photo/7abdaec2-962a-11e9-b4fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chan Long Hei/ZUMAPRESS.com

Заместитель председателя Народного банка Китая (НБК) Чэнь Юйлу заявил, что КНР готов поделиться с заинтересованными сторонами опытом в сфере банковского регулирования.

Юйлу полагает, что нестабильность политико-экономической ситуации в мире повышает риски для финансовых систем отдельных государств, что делает сотрудничество на уровне главных финансовых регуляторов особенно важным, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что представителя Китая Цюя Дунъюя избрали гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая была создана в 1945 году. Он стал первым представителем КНР, который является руководителем этой авторитетной международной структуры.