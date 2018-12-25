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ЦБ оценил ущерб от действий «Кэшбери» в 3 млрд рублей

instagram.com/cashberycom

экономика [ версия для печати ]

Консервативная оценка ущерба от действий «Кэшбери» позволяет говорить о потерях около 3 млрд рублей или даже больше. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По словам Ляха, проект «Кэшбери» оказался одной из самых разветвлённых и масштабных финансовых пирамид, выявленных ЦБ за последнее время, передаёт агентство РИА Новости.

Так, только по одному из выявленных каналов вывода средств, поступающих из реферальной сети «Кэшбери», за два последних месяца существования проекта прошло более 740 млн рублей, отметил представитель ЦБ.

В конце октября консервативная оценка ущерба составляла от 1 до 3 млрд рублей, заявлял Лях.

Как сообщал News.ru, в конце сентября ЦБ выявил в деятельности группы отечественных и зарубежных компаний, которые вели работу под брендом «Кэшбери», признаки классической финансовой пирамиды. Регулятор обратился с заявлением в правоохранительные органы.


#ущерб #ЦБ #потери #кэшбери
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