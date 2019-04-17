Власти меняют систему требований к надёжности банков, которые претендуют на участие в различных госпрограммах, на деньги Казначейства или накапливают средства на строительство домов. Вместо того, чтобы ориентироваться на капитал кредитных организаций, в скором времени «знаком качества» станут кредитные рейтинги отечественных рейтинговых агентств. Соответствующий законопроект готовят в комитете Госдумы по финансовому рынку, рассказал News.ru председатель комитета Анатолий Аксаков. Сами же банкиры неоднозначно оценивают эту перспективу.

«В этом году будет отдельный законопроект, касающийся требований по капиталу банков. Планируется поменять законодательство, оставить в нём только требования по рейтингам, например, для участия банка в каких-нибудь госпрограммах», — указывает депутат.

Нынешние требования к размеру капитала банка — это анахронизм, который к тому же показывает не самую высокую эффективность, сетует парламентарий. Уже бывали случаи, когда у банка достаточно собственных средств для участия в той или иной госпрограмме, но спустя время кредитная организация терпит крах. Так, в банках, которые лишились лицензий, госструктуры «потеряли» не менее 250 млрд рублей за 2014−2016 годы, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве.

Сейчас для банков есть разные требования по размеру капитала. Например, чтобы выдавать кредиты по госпрограмме «шесть с половиной» (займы малому и среднему бизнесу под 6,5% годовых), нужно иметь не менее 50 млрд рублей в собственных средствах. Для привлечения средств Казначейства капитала у банка должно быть не менее 25 млрд рублей. При этом параллельно с требованиями к величине капитала зачастую есть «неценовое» условие — наличие рейтинга от аккредитованного агентства, причём не ниже определённого уровня.

Ограничение минимального уровня капитала было необходимо на начальном этапе реформы рейтинговой отрасли по мере перехода на национальную рейтинговую шкалу, вспоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин. Однако дальнейшее сохранение такого требования фактически отсекает ряд банков с адекватным уровнем кредитных рейтингов, но относительно небольшим размером капитала от участия в тех или иных госпрограммах, рассуждает финансист.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Сергей Булкин/News.ru

Примерно об этом же говорила ещё в феврале 2018-го председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Возможность переходить к использованию рейтинга в качестве основного критерия выбора банков для размещения госсредств уже есть, отмечала глава регулятора. В Минфине на вопрос News.ru, поддерживают ли в ведомстве инициативу депутатов, ответили лишь, что не разрабатывают текст законопроекта.

«Упразднение обязательных требований к капиталу — логичная мера, которая позволит в том числе повысить конкуренцию в банковском секторе», — убеждён Михаил Доронкин из «Эксперт РА».

Полностью уйти от требований по уровню достаточности капитала невозможно хотя бы потому, что это основополагающая логика базельских норм и принципов, парирует зампред правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. Однако, добавляет он, упрощение участия банков в определённых программах благодаря большему использованию рейтингов российских и международных агентств может быть вполне уместно.

Рейтинг — более достоверный способ оценить надёжность и стабильность банка, чем размер его капитала, рассуждает финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. Но при этом остаётся вопрос, что это будет за рейтинг, как он будет формироваться и на основе каких критериев. Если это действительно приведёт к более объективной оценке кредитных организаций, то это однозначно положительное изменение, полагает эксперт. Если же новая система требований не будет отражать реального положения вещей, но создаст дополнительные сложности кредитным организациям, то можно ждать негативных последствий, предупреждает Степанов.