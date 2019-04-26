С 1 февраля в России будут проиндексированы федеральные ежемесячные выплаты. Такое обещание дала вице-премьер Татьяна Голикова. Как она отмечала ранее, индексацию в стране проведут на фактический уровень инфляции за прошлый год. Согласно данным Росстата, инфляция за отчётный период составила на 4,3%. News.ru собрал для вас список изменений, которые произойдут в России уже в январе.

«На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — пояснила Голикова.

При этом на период января пособия будут выплачиваться в тех же размерах, что и в прошлом году. С 1 февраля будет действовать коэффициент 1,043.

Детские пособия

Детские пособия будут проиндексированы с 1 февраля. Соответствующий коэффициент утверждается правительством.

Новые суммы выплат коснутся следующих пособий, которые выплачивает работодатель:

единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, — 649,84 рубля (628,47 рубля ранее);

единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребёнка — 17 тысяч 328,89 рубля (16 тысяч 759,09 рубля);

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (на первого ребёнка) — 4512 рублей (4465,2 рубля);

ежемесячное пособие по уходу за вторым и более младшим ребёнком до полутора лет — 6498,33 рубля (6284,65 рубля);

максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком — 26 тысяч 152,27 рубля (24 тысячи 536,57 рубля);

пособие на ребёнка, переданного на воспитание в семью (усыновление, опека, попечительство), — 17 тысяч 479,72 рубля (16 тысяч 759,08 рубля);

пособие на ребёнка-инвалида или ребенка в возрасте от 7 лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сёстрами переданного на воспитание в семью, — 133 тысячи 559,35 рубля (128 тысяч 53,07 рубля);

пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 27 тысяч 680,97 рубля (26 тысяч 539,76 рубля);

пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву, — 11 тысяч 863,26 рубля (11 тысяч 374,17 рубля);

пособие на ребёнка военнослужащего по потере кормильца — 2386,01 рубля (2287,64 рубля);

ежемесячная выплата на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет, — 3380,42 рубля (3241,05 рубля).

Однако в районах и местностях, где установлены свои коэффициенты к зарплате, данные пособия будут больше, так как их увеличат дополнительно, согласно величине повышающего коэффициента.

Инвалидам добавят денежных средств

Ежемесячные выплаты для инвалидов с 1 февраля проиндексируют с учётом фактического уровня инфляции.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Ежемесячная выплата инвалидам включает в себя также определённый спектр социальных услуг. Например, предоставление лекарств, выдаваемых по рецепту, и специальных продуктов для детей-инвалидов. В набор включают и путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, также оплачивается дорога к месту лечения и обратно.

Выплаты инвалидам I группы составят 3782,94 рубля (+155,96 рубля), II группы — 2701,62 рубля (+111,38 рубля), III группы — 2162,66 рубля (+89,16 рубля). Дети-инвалиды получат 2701,62 рубля (+111,38 рубля).

Ветераны боевых действий

Индексация ежемесячных денежных выплат категории россиян, попадающих под категорию ветеранов боевых действий, произойдёт с 1 февраля. Выплаты, в частности, получат Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, ветераны и инвалиды, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Также это коснётся и людей, пострадавших от радиационных аварий и ядерных испытаний.

В 2018 году сумма ежемесячного пособия, получаемого ветеранами к пенсии, составляла 2850,26 рубля. В этом году они смогут рассчитывать на 2972,82 рублей (+122,56 рубля).

Узники фашизма

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами, будут получать ежемесячно 5403,21 рубля (+222,76 рубля).

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут рассчитывать на пособие в 4052,39 рубля (+167 рублей).

Сайты вне зоны доступа

Сайты многих ведомств, госучреждений и компаний могут оказаться недоступными с 1 февраля. Именно в этот день будет осуществлён переход на новый стандарт протокола DNS. В этой связи может нарушиться доступ к интернет-страницам. Сайты, работающие на мощностях серверов, не поддерживающих стандарт EDNS, станут недоступны. Этот день в Сети уже назвали Flag Day (День флага).

Согласно исследованию бизнес-консультанта Cisco Systems Алексея Лукацкого, некоторые серверы, на которых находятся сайты официальных российских ведомств, ещё не обновились.

Осторожная покупка валюты

Центробанк принял решение с 1 февраля приступить к проведению отложенных ранее покупок валюты в рамках бюджетного правила. Операции будут проводиться регулятором равномерно в течение трёх лет. Ожидается, что это приведёт к тому, что ежедневная закупка долларов на внутреннем рынке увеличится на 2,8 млрд рублей.

Однако ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупку валюты в том случае, если возникнет угроза для финансовой стабильности.

Эксперты считают, что в нынешних условиях Банк России вынужден действовать осторожно и с большим объёмом закупки на внутренний рынок не выйдет.