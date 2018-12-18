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Инвестиции РФ в госдолг США выросли

Jacquelyn Martin/AP/TASS

экономика [ версия для печати ]

По данным на конец октября инвестиции России в казначейские бумаги Минфина США составили $14,629 млрд. Вложения РФ в американские гособлигации увеличиваются второй месяц подряд.

В сентябре 2018 года Россия приобрела бондов американского Минфина на $400 млн.

В то же время занимающий первое место по вложениям в американский госдолг Китай продолжает сокращать свой инвестиционный портфель. В октябре он уменьшился на $12,5 млрд, составив $1,138 трлн. Это ниже аналогичного показателя прошлого года на $50,3 млрд.

Второе место среди инвесторов занимает Япония, объём её инвестиций составляет $1,018 трлн, сократившись на $10 млрд.

Третье место по объёму инвестиций удерживает Бразилия. Её портфель уменьшился в сентябре на $3,1 млрд, составив $313,9 млрд.

Ранее Счётная палата РФ выяснила, что инвестиции средств Фонда национального благосостояния в иностранные активы с декабря 2017 по май 2018 года оказались убыточными, писал News.ru.


#сша #россия #инвестиции #облигации #госдолг
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