Росстат: инфляция в РФ набирает обороты

https://news.ru/storage/news/32e5c06a0bbd699b30c35c60257d8a57/7ddc2c6e-e813-41ea-b10f-1aaeb2c66cf3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Потребительские цены в РФ с 18 по 24 декабря выросли на 0,3%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

Неделей ранее инфляция возросла на 0,2%. При этом, по данным ведомства, рост потребительских цен с начала года достиг 4,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6%, при этом огурцы подорожали на 8,1%, помидоры — на 5,4%, капуста белокочанная — на 3,7%.

В то же время куриные яйца выросли в цене на 3,5%, пшено — на 1,6%, поваренная соль подорожала на 0,9%.

При этом цены на бензин остались неизменными, а дизельное топливо подорожало на 0,1%, сообщает ведомство.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что по итогам 2018 года инфляция в России составит 4−4,1%, писал News.ru.