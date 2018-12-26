Глава «Роснефти» рассказал о ценах на бензин в 2019 году

https://news.ru/storage/news/0b99745b4c49ca7ff88767a92215aa08/f03d9309-2eac-45f5-8ea6-ac949acf363c_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Сечин

Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. Цены вырастут в районе 1,7%.

«Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», — сказал Сечин.

Игорь Сечин также прокомментировал обвал цен на нефть, который продолжается практически с заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.

«Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка», — добавил Сечин.

Глава госкомпании заверил, что никто не испугался данного падения, так как соглашение ОПЕК+ представляет более комплексное решение, которое стабилизирует цены на нефть в ближайшем будущем.

Ранее News.ru писал, что главы ЛУКОЙЛа и «Роснефти» дали прогноз по ценам на нефть на будущий год. По словам Сечина, «Роснефть» имеет как усреднённый, так и консервативный прогнозы на будущий год. Согласно консервативному прогнозу, цена на нефть в 2019 году будет находиться на уровне $50−53 за баррель. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ожидает, что в 2019 году баррель нефти будет стоить на рынке от $60 и выше.