Глава ОСК: отрасль может решать задачи мирового уровня

https://news.ru/storage/news/30b5ba4e6b3bdeb07508e124df4d0083/edff525c-ac82-45bc-903e-ed5f7684c45e_850.jpg Пресс-служба объединённой судостроительной корпорации

Алексей Рахманов

В 2018 году были завершены все основные долгострои в области судостроения. Об этом журналистам рассказал президент АО «ОСК» Алексей Рахманов.

В интервью изданию «Экономика сегодня» он сообщил, что период девяностых — начала двухтысячных годов был сложным для российских корабелов — начинались многие проекты, а потом они вынужденно останавливались в связи с отсутствием финансирования. Возвращаться к ним приходилось уже с учётом изменения требований и корректировки военных задач. За прошедший год удалось завершить ряд крупных проектов из числа доставшихся «по наследству» — были поднят флаг на многоцелевом фрегате дальней морской зоны «Адмирал Горшков», флоту был передан большой десантный корабль «Иван Грен» и судно связи «Иван Хурс».

В то же время растёт спрос на продукцию корпорации — впервые за много лет корабелам есть что предложить российским судовладельцам, отметил Рахманов. В частности, с рыбопромышленными компаниями были подписаны контракты почти на четыре десятка судов, отметил он.

Помимо успехов в области военного судостроения, отрасль имеет богатый опыт в производстве ледоколов и судов ледокольного класса, подчеркнул президент ОСК. Первый в мире двухтопливный ледокол построен нашими верфями и в настоящее время успешно работает в Финляндии, отметил он.

В то же время наиболее значимым проектом для корпорации является проект диверсификации производства. От его успешной реализации во многом зависит будущее отечественного судостроения, отметил Рахманов. Перед ОСК стоит задача к 2030 году выйти на равное соотношение военной и гражданской продукции, и корпорация прилагает максимум усилий, чтобы добиться этого показателя, отметил он.