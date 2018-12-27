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Фонд развития Дальнего Востока пополнили на 10,6 млрд рублей

Serguei Fomine/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) докапитализовали на 10,6 млрд рублей. Соответствующее решение было принято правительством России.

На проходившем в сентябре Восточном экономическом форуме президент Путин говорил о необходимости подобного шага. Как следует из сообщения правительства, единственный акционер ФРДР ВЭБ. РФ при помощи субсидии и федерального бюджета на реализацию приоритетных инвестпроектов в ДФО увеличил уставной капитал фонда. Предоставленные ранее ФРДВ средства распределены в полном объёме — они направлены на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Их совокупная стоимость составляет порядка 170 млрд рублей, из этой суммы инвестиции ФРДВ составляют более 40 млрд рублей.

По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, первоначальный капитал инвестирован в приоритетные проекты, что позволило их обеспечить долгосрочным и дешёвым финансированием. Докапитализация фонда позволит и дальше продолжить эту работу. ФРДВ будет стараться, чтобы инвестируемые бюджетные средства привлекали как можно больше частных инвестиций, отметил Чекунков.

Как ранее писал News.ru, распространить патентную систему на добычу золота частными лицами предложил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов.


#фонды #развитие #ДАЛЬНИЙВОСТОК #докапитализация
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