https://static.news.ru/photo/f7b8ecf6-a981-11e9-8cf3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рост цен на железнодорожные колеса в России, который в 2017-2018 годах составил 80%, не связан с доминирующим положением Выксунского металлургического завода (ВМЗ) в Нижегородской области. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ведомство установило, что «причинно-следственная связь между доминирующим положением ВМЗ и повышением цен на колеса цельнокатаные за период 2017-2018 годов отсутствует», передаёт ТАСС .

Рост цен в 80% за указанный период, как считают в ФАС, был связан, в том числе, с сокращением предложения б/у колёс, которое образовалось в результате госпрограммы по ускорению списания старых вагонов, а также из-за увеличения спроса на грузоперевозки.

Как писал News.ru, в июне глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозёров и председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов направили письмо руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой изучить ситуацию на российском рынке производства и потребления цельнокатаных колёс для железнодорожного подвижного состава.

В марте сообщалось, что американо-китайское совместное предприятие (СП) Xinyang Amsted предлагает начать поставки в Россию литых колёс американского образца на фоне растущего дефицита продукции. В Минтрансе отмечают, что в стране слишком суровый климат, и применять их опасно.