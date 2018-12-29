В России резко взлетят цены на авиабилеты

https://news.ru/storage/news/75a54484d21f0fdbc53a0065c767c3a6/72c13a30-df6f-464b-ba3b-704ee618c658_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Цены на авиабилеты в 2019 году могут резко взлететь из-за удорожания авиакеросина и нестабильности курса рубля. Сильнее всего вырастут расходы пассажиров на билеты в дальнее зарубежье.

Согласно прогнозу билетных агрегаторов, опрошенных газетой «Известия», авиаперелёты по некоторым зарубежным направлениям уже выросли на 25%. При этом внутренние авиарейсы в первом квартале следующего года могут стать дороже на 5-21%.

По данным Momondo, средний чек в первом квартале 2019 года поднимется на 16%. Так, например, полёт за рубеж «туда-обратно» в среднем будет стоить 24,8 тысячи рублей.

По данным «Туту.ру», перелеты по России обойдутся россиянам в среднем на 5% дороже. Стоимость билетов «туда-обратно» обойдётся примерно в 15,7 тысячи рублей.

При этом отмечается, что стоимость перелетов из Москвы в Сочи уже выросла на 8%, в Краснодар — на 19%, а в Ростов-на-Дону — на 18%.

По мнению экспертов, если авиакеросин продолжит дорожать, россиянам придётся платить за билеты ещё дороже. С начала текущего года средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1 подорожала на 9,7% - до 53,97 тысячи рублей. В структуре затрат перевозчиков закупка топлива для самолётов занимает от 25 до 40%.

Ранее News.ru писал о том, что онлайн-тревел-агентство OZON.travel проанализировало динамику спроса на авиабилеты и выяснило, что в дни зарплат он значительно возрастает. Увеличение продаж наступает в 20-х числах месяца. Самым популярным днём недели для покупок является вторник, а вот в пятницу фиксируется заметный спад.