В 2018 году произошло немало событий, наложивших свой отпечаток на состояние отечественной экономики и в чём-то предопределивших её дальнейшее развитие. Были и внешние шоки, и резонансные правительственные решения, и ценовые скачки, и разного рода рекорды и антирекорды. News.ru подготовил обзор ключевых экономических тем, связанных со всем тем, что принёс в этой сфере россиянам минувший год.

Пенсионная реформа

16 июня 2018 года распоряжением премьера Дмитрия Медведева в Госдуму был внесён проект реформирования пенсионной системы в стране. Документ предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста для большинства граждан с 1 января 2019 года (в окончательном варианте — до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин). После того как законопроект прошёл все три чтения в Госдуме, его 3 октября одобрил Совет Федерации и в тот же день подписал президент Владимир Путин.

Провести реформу ранее рекомендовал МВФ, однако до президентских выборов 18 марта 2018 года публичные обсуждения этой темы были минимизированы. Внезапное внесение и продвижение законопроекта снизили уровень доверия россиян к правительству, парламенту и главе государства. В свою очередь эксперты предупредили о вероятных негативных последствиях пенсионной реформы в социально-экономической плоскости, таких как рост бедности и безработицы, массовый уход от выплат в ПФР по «серым» схемам, проблемы для молодых специалистов, увеличение числа оформленных инвалидов.

Санкционное давление

Надежды на смягчение санкций после избрания Дональда Трампа президентом США не оправдались, более того, на протяжении всего 2018 года Вашингтон последовательно ужесточал ограничительные меры в отношении РФ и вводил новые. В частности, в январе Минфин США представил Конгрессу «кремлёвский доклад» — перечень, куда вошло 210 лиц (114 известных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 олигархов, чьё состояние исчисляется в сумму $1 млрд и более). В апреле американское финансовое ведомство внесло в санкционный список семь крупных российских бизнесменов (включая Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, Виктора Вексельберга, Игоря Ротенберга).

В августе Госдепартамент объявил о своём решении ввести санкции против РФ в связи с «делом Скрипалей». Этот набор предусматривал прекращение оказания России помощи со стороны США, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» США. Новость дестабилизировала российские рынки, доллар подскочил к рублю на 3−4%.

Замедление роста ВВП

Рост ВВП РФ в третьем-четвёртом кварталах 2018 года не превысил отметку в 1,7%. В первом квартале 2019-го показатель может замедлиться до 1% или ниже, предположил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин. Эту тенденцию министр обусловил возросшими неопределённостью и волатильностью на финансовом рынке, которые частично связаны с «санкционными историями». Прогнозы по российской экономике понизили во втором полугодии и практически все влиятельные международные институты — от рейтингового агентства Fitch до Всемирного банка. В то же время, по оценкам консалтинговой компании McKinsey, ЧМ-2018 по футболу принёс России определённую прибавку к ВВП. По данным McKinsey, на подготовку к ЧМ потрачено 1,2 трлн рублей, инвестированных в сооружение транспортной, спортивной инфраструктуры, в благоустройство. А начиная с 2018 года ВВП будет пополняться вкладом от туризма — до 70 млрд рублей ежегодно, за счёт увеличения как внутреннего (до 26%), так и зарубежного (до 18%) турпотока.

Резервный фонд

В январе 2018 года перестал существовать российский Резервный фонд, служивший «подушкой безопасности» для бюджета на протяжении почти десяти лет. После того как власти полностью исчерпали накопленные в нём средства, все дополнительные нефтегазовые доходы по новому бюджетному правилу стали направляться в Фонд национального благосостояния. Объём ФНБ, по данным на 1 декабря 2018 года, составил 4,56 трлн рублей.

Рубль и нефть

media.gazprom-neft.ru

В начале июля Bloomberg сообщил, что за первые шесть месяцев 2018 года рубль подешевел к доллару более чем на 8% и что это худший результат среди всех национальных валют на постсоветском пространстве. Сегодня основными факторами риска для отечественной валюты остаются санкции Запада и потеря Россией инвесторов. Если раньше наблюдалась прямая корреляция между ценой на нефть и стоимостью рубля, то сейчас её почти нет, отмечает зампред совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Если же США введут санкции в отношении российского госдолга, рубль может упасть сразу на 15% (до 73 рублей за доллар), считают некоторые эксперты.

«Северный поток — 2»

Администрация президента Дональда Трампа неоднократно призывала европейских партнёров, прежде всего Германию, отказаться от участия в газовом проекте «Северный поток — 2». А 12 декабря Вашингтон перешёл от слов к делу: Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии проекту. Документ призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также одобряет введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

Между тем, по единодушному мнению экспертов, США уже не смогут помешать строительству газопровода. Во-первых, потому, что не располагают необходимыми рычагами для этого, во-вторых, потому, что проект однозначно выгоден Германии, Австрии, Франции, ряду восточноевропейских стран. Он обеспечивает энергетическую безопасность всей Европе, особенно её западной и северо-западной частям.

Цены на бензин

В мае в стране резко подорожало автомобильное топливо, причём цены подняли все АЗС — и крупные вертикально интегрированные компании, и владельцы небольших независимых сетей заправок. За одну только неделю с 7 по 13 мая цена бензина в Москве выросла на 60−70 копеек, а дизельного топлива — на 43 копейки.

Сергей Булкин/News.ru

В ноябре правительство подписало с нефтяными компаниями соглашения о заморозке цен на бензин и дизельное топливо сроком действия до 31 марта 2019 года. Для каждой компании были определены объём и параметры поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок. А для каждого региона установлена цена на экспорт и импорт относительно небольших оптовых объёмов. При этом ФАС и ФНС поручено следить за отклонениями свыше 4%.

Повышение НДС до 20%

В начале августа президент Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость на два процентных пункта — до 20%. Предложение правительство официально выдвинуло в июне, обосновав это тем, что мера позволит обеспечить дополнительные 600 млрд рублей поступлений в бюджет ежегодно. Однако, по оценкам экспертов, увеличение ставки налога приведёт к росту цен на товары, прежде всего на продукты и лекарства. И коснётся как бизнеса, так и граждан. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Майский указ

В мае глава государства подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на шестилетний период. Полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В отличие от предыдущих майских указов, нынешний не содержит никаких конкретных обещаний тем или иным категориям россиян. В нём, в частности, говорится, что к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а ожидаемая продолжительность жизни граждан — вырасти до 78 лет. Предусмотрено снижение уровня бедности в два раза. По мнению некоторых аналитиков, осуществить задуманное к намеченному сроку невозможно по определению.