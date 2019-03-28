Из-за долгов порядка 5 млн россиян рискуют не поехать на Новый год за границу — это на треть больше, чем в прошлом году. Общий размер долга потенциально невыездных граждан под конец года достиг рекордных 2,2 трлн рублей, что на 20% больше по сравнению со всем 2017 годом. Это следует из данных ФССП, которые изучил News.ru. Эти цифры в будущем будут только расти, убеждены эксперты, и через некоторое время уже 10% экономически активного населения могут запретить выезд за рубеж, прогнозируют эксперты.

4,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд за рубеж успели вынести суды к началу ноября 2018-го, следует из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Эти россияне задолжали по кредитам и алиментам свыше 2,2 трлн рублей за 10 месяцев уходящего года. За весь прошлый год совокупный долг равнялся 1,87 трлн рублей, а потенциально невыездными были 2,97 млн человек.

Сейчас, как и год назад, львиная доля долгов приходится на задолженность по кредитам — порядка 2 трлн рублей, тогда как общий долг по алиментам составил на начало ноября 179,23 млрд рублей, следует из материалов ФССП. Однако за весь прошлый год цифра была больше — свыше 220 млрд рублей. Данные на 1 декабря в службе ещё окончательно не посчитали.

Рост количества потенциально невыездных граждан весьма существенен, но вполне ожидаем, убеждён гендиректор МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов. В этом году кредитные организации (банки и МФО), а также коллекторы выбрали приоритетным методом взыскания именно судебное, поясняет финансист. В первую очередь это связано с тем, что со вступлением в силу 230-ФЗ (закона «О коллекторах») снижается эффективность традиционных способов «выбивания» долгов — звонки, SMS-оповещение и др. Судебное взыскание, напротив, стало более действенным в силу мер, которые могут применяться к должникам после вынесения решения суда — арест имущества, ограничение на выезд за рубеж, удержание части заработной платы, перечисляет Мамонов.

«Сейчас доля судебного взыскания достигает 30−40%, при этом ещё три года назад она не дотягивала и до 6%», — отмечает он.

Суд в 95% случаях встаёт на сторону кредитора, и приставы автоматически накладывают максимальное количество ограничений для более быстрой оплаты долга, в том числе запрет на выезд за границу, поясняет финансист.

По факту сейчас уже каждый второй должник может столкнуться с проблемой, при которой из-за просроченного долга не сможет выехать за границу, пессимистичен гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. И хотя для большинства должников выезд за рубеж, очевидно, представляется непозволительной роскошью и ограничение в передвижении никак не влияет на оплату задолженности, для остальных людей закрытие границ может стать реальным стимулом погасить кредиты или расплатиться по алиментам, рассуждает эксперт.

«Если у должника нет желания остаться в России из-за запрета, то погасить долг стоит как минимум за 5−10 рабочих дней до поездки», — рекомендует Кудряков. Именно столько времени нужно, чтобы кредитор увидел поступившие деньги, а приставы вычеркнули фамилию человека из чёрного списка.

Рост количества потенциально невыездных россиян в 2019-м будет соизмерим с уходящим годом или будет несколько выше. В следующем году в зоне риска могут оказаться 6,5−7 млн человек, что составляет почти 10% от экономически активного населения страны, прогнозирует финансист.