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Продление «дачной амнистии» принесёт положительный эффект. Об этом заявил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. К настоящему времени программой, стартовавшей в 2006 году, воспользовались более 13 млн россиян.

За это время ей воспользовались более 13 млн человек. С 1 августа 2018-го по 1 марта 2019-го, т. е. за тот «переходный» период, — более 170 тысяч человек. К концу этого года, я думаю, что ещё несколько сотен тысяч человек оформят свою недвижимость, — рассказал он в беседе с News.ru.

Он добавил, что постановка недвижимости на кадастровый учёт — это личное право граждан. Однако оформление в собственность позволит им быть уверенными в сохранности своего имущества и надёжной защите прав.

В 2019 году Кадастровая палата запустила специальную платформу, которая помогает существенно упростить сбор документов. Сервис учитывает 86 жизненных ситуаций, когда необходимо совершить те или иные регистрационно-учётные действия. Например, продажа квартиры, ипотека, оформление земельного участка, постановка на кадастровый учёт, наследство.

Ранее, как писал News.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов. Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.

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