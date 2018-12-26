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ЦБ назначил страхового омбудсмена

Булкин Сергей/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Виктор Климов, являющийся руководителем проекта «За права заёмщиков» и членом центрального штаба ОНФ, назначен страховым омбудсменом. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Как следует из сообщения регулятора, совет директоров Банка России принял решение назначить с 9 января 2019 года Виктора Владимировича Климова на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» с 3 сентября 2018 года вступил в силу. Должность главного финансового уполномоченного занял советник председателя Банка России Юрий Воронин. Помимо главного омбудсмена закон предусматривает назначение уполномоченных и в отдельных сферах финуслуг.

Закон о финансовом омбудсмене изначально распространялся на споры по ОСАГО, а затем был расширен на все виды страхования. Начиная с 2020 года, в сферу компетенции уполномоченного войдут претензии к микрофинансовым организациям, а с 2021 года — к банкам, НПФ, кредитно-потребительским кооперативам и ломбардам.


#ЦБ #назначение #страхование #омбудсмен
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