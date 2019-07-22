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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии. Цена данных контрактов по итогам торгов в понедельник, 22 июля, поднялась на $0,79 (1,26%), составив $63,26 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 22 июля вырос в цене на $0,03 (0,05%) и достиг $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,46 (0,82%), составив $56,22 за баррель, передаёт « Интерфакс ».

Мировые цены на нефть показали уверенный рост утром 22 июля на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, писал News.ru. Так, по состоянию на 7:46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,2% — до $63,22 за баррель, в 10:30 — до $63,79, а в 10:48 — до $63,93 за баррель.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе два танкера. Один из них шёл под флагом Либерии, второй – Великобритании.