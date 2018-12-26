ЦБ: в руках нерезидентов находится 24,7% ОФЗ

По состоянию на 1 декабря в собственности иностранцев находилось 24,7% облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ. Такие данные следуют из материалов Банка России.
В номинальном выражении инвестиции нерезидентов сократились по состоянию на начало месяца до 1,798 трлн рублей с 1,807 трлн рублей на 1 ноября. Отток составил 9 млрд рублей против 46 млрд рублей в октябре.
В то же время совокупный объём рынка ОФЗ в РФ увеличился к 1 декабря до 7,287 трлн рублей с 7,236 трлн на 1 ноября.
Как ранее рассказывала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, всего за восемь месяцев иностранцы сократили владение отечественными госбумагами практически в полтора раза.