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ЦБ: в руках нерезидентов находится 24,7% ОФЗ

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

По состоянию на 1 декабря в собственности иностранцев находилось 24,7% облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ. Такие данные следуют из материалов Банка России.

В номинальном выражении инвестиции нерезидентов сократились по состоянию на начало месяца до 1,798 трлн рублей с 1,807 трлн рублей на 1 ноября. Отток составил 9 млрд рублей против 46 млрд рублей в октябре.

В то же время совокупный объём рынка ОФЗ в РФ увеличился к 1 декабря до 7,287 трлн рублей с 7,236 трлн на 1 ноября.

Как ранее рассказывала первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, всего за восемь месяцев иностранцы сократили владение отечественными госбумагами практически в полтора раза.


#ЦБ #инвестиции #госдолг #офз
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