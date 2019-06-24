https://static.news.ru/photo/5e0a4c2e-9691-11e9-a84b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Банк России ужесточил параметры рискового сценария развития российской экономики. Соответствующая информация следует из опубликованных материалов регулятора.

Ещё в мартовской версии доклада параметры рискового сценария были мягче, следует из текста обновлённого документа, однако негативный вариант развития ситуации по-прежнему предполагает значительное ухудшение внешних условий на горизонте ближайших трёх лет.

Значимое ухудшение внешних условий может временно привести к существенному ускорению инфляции выше 4% и к спаду в экономике, — указывает Центробанк в связи с возможным рисковым развитием событий.

Однако эти эффекты будут краткосрочными с учётом повысившейся устойчивости российской экономики к изменению внешних условий, сглаживающего эффекта бюджетного правила и своевременной реакции денежно-кредитной политики, оговаривается регулятор.

Уже во второй половине трёхлетнего прогнозного горизонта основные параметры оценок в рамках рискового сценария сближаются с базовым, добавляет ЦБ, однако при таком развитии событий темп прироста российского ВВП становится значимо отрицательным в 2020 году.

Кроме того, регулятор продолжает рассматривать и сценарий с высокими ценами на нефть, говорится в докладе. По подсчётам ЦБ, котировки чёрного золота могут закрепиться на уровне $75 за баррель в 2020–2021 годах, тогда динамика экономической активности в следующем году окажется несколько лучше, чем в базовом сценарии благодаря дополнительной поддержке деловых настроений, потребительской и инвестиционной активности.

Инфляция в этом сценарии должна сохранится на уровне базового — 4,2 — 4,7% в 2019-м, а далее — 4% в последующие два года.

Как ранее писал News.ru глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что субсидии федерального центра на национальные проекты уменьшили самостоятельность субъектов РФ. По его словам, мировой опыт показывает, что регионы должны обладать большей свободой.