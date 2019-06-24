https://static.news.ru/photo/844865ce-9691-11e9-b29e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В ближайшие месяцы ожидается замедление роста цен на продовольствие, говорится в очередном выпуске Доклада о денежно-кредитной политике ЦБ.

Такой прогноз объясняется тем, что завершилась подстройка предложения ряда видов продуктов питания к спросу, с которой было связано удорожание продуктов во второй половине 2018 — начале 2019 года, поясняет регулятор.

Также благоприятные погодные условия позволяют ожидать высокого урожая, — указывает Центробанк.

Впрочем, в мае 2019-го продовольственная инфляция в России ускорилась до 6,4% в годовом выражении, подсчитали аналитики ЦБ.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 12 месяцев средняя цена по стране за 1 кг сосисок и сарделек выросла на 8% и составила 367,97 рубля. Согласно подсчётам Росстата, средняя цена на данные колбасные изделия за десять лет выросла на 200%, выяснил News.ru.