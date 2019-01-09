ЦБ: базовые лицензии получили 149 банков

https://news.ru/storage/news/d7c6ebd26ae5d20895ca60c20b059625/71466a54-6c15-4dc4-80b8-7a6b351dcba4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

На конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Как говорится в сообщении регулятора, работа по рассмотрению документов кредитных организаций с целью государственной регистрации изменений в их уставы завершена. К 30 декабря 149 банков получили статус банка с базовой лицензией. Три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию, отмечают в регуляторе.

Таким образом, истёк переходный период, в течение которого банки, обладающие капиталом менее 1 млрд рублей, должны были либо увеличить капитал до этого уровня, либо сменить статус на банк с базовой лицензией или небанковскую кредитную организацию.

Для таких банков регулирование упрощено, напоминают в Центробанке. Кредитные организации с базовой лицензией должны соблюдать всего два норматива достаточности капитала, два — концентрации кредитного риска и один норматив ликвидности. Также на эти банки распространяются упрощённые требования к предоставлению отчётности и раскрытию информации, и они освобождены от проведения расчётов и соблюдения норматива финансового рычага и надбавки к нормативам, отмечается в сообщении регулятора.

В то же время банки с базовой лицензией не могут проводить ряд операций с иностранными лицами и открывать счета в иностранных банках, за исключением счетов для участия в иностранных платёжных системах, а с 6 января 2019 года вступило в силу указание Банка России, расширяющее перечень ценных бумаг, с которыми банки с базовой лицензией могут проводить операции и сделки.

Как ранее сообщал News.ru, закон, разделивший кредитные учреждения по перечню допустимых операций, вступил в силу в июне 2017 года.