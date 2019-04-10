Что ждёт цены на бензин в 2019 году, вырастут ли они вновь, и если да, то насколько? В ряду многих вопросов, связанных с экономической тематикой и волнующих россиян, этот занимает далеко не последнее место. Свой ответ на него дают опрошенные News.ru эксперты. В целом их прогнозы неутешительны и основаны на том обстоятельстве, что государству, несмотря на все заявления и обещания, так и не удалось стабилизировать рынок автомобильного топлива.

Эта отрасль напрямую зависит от рынка нефтепродуктов, поэтому в России цены на бензин и дизельное топливо определяются не только спросом и предложением. Основным источником прибыли для отечественных компаний остаётся не внутренний, а внешний рынок — на долю экспорта приходится три четверти добываемой в стране нефти. Потребители же могут рассчитывать на оставшуюся часть. Сюда входит сырьё не только для бензина, но и для изготовления мазута, судового топлива и авиационного керосина, а также материал для нефтехимической промышленности.

Непреодолимое противоречие

Для населения выгодно, чтобы бензин был дешёвым, однако госказна нуждается в регулярном пополнении — за счёт, прежде всего, налогов, включающих и акциз на бензин. Таким образом, интересы государства и вертикально интегрированных компаний вступают в непреодолимое противоречие с интересами рядовых потребителей. Это та базовая, краеугольная данность, с которой невозможно бороться по определению. На этом основании многие эксперты утверждают: в 2019 году стоимость популярной марки бензина АИ-92 наверняка преодолеет отметку в 50 рублей за литр (в декабре 2018-го — около 42).

«У цен на бензин в 2019 году есть только один путь — вверх, а единственным вопросом является лишь сценарий этого роста. У Минфина самый оптимистичный прогноз: в ведомстве обещают рост не выше уровня годовой инфляции в 4−5%. Другие прогнозы менее радужны: в среднем ожидается, что бензин подорожает примерно на 10%», — сказал News.ru главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Anton Belitsky/Global Look Press

По его мнению, Минфину придётся пересмотреть свои оценки в силу одних только внутренних факторов в виде повышения НДС и акцизов на топливо в январе.

«Можно было бы, конечно, апеллировать к внешним факторам, к цене на нефть или бензин на мировых рынках. Действительно, весьма вероятно, что в 2019 году эти продукты будут стоить меньше по сравнению с показателями 2018 года, но мы уже научены печальным девальвационным опытом рубля в таких ситуациях, который нивелирует всё возможное снижение глобальных цен на топливо», — заметил Быков.

Надежды на правительство мало

В качестве последней надежды на стабильность топливных цен остаётся только правительство РФ, рассуждает эксперт. Однако нет никакого смысла в сдерживании роста цен на топливо при текущей экспортно-сырьевой модели экономики. А единственная причина, почему министры вообще обращают внимание на эту проблему, — это социальное недовольство. Если бы не оно, цены в 2018 году повысились бы ещё больше. Так что в 2019-м стоимость топлива может вырасти от 10% и до той опасной черты, за которой правительство больше не сможет оставаться безучастным к складывающейся социальной ситуации.

«В следующие два года правительство планирует провести очередное повышение акцизов, причём каждый такой шаг приведёт к росту цен на бензин в среднем на 50 копеек за литр», — напомнил News.ru ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, другим мощным фактором может стать очередной восходящий тренд на рынке нефти: речь идёт о новых параметрах по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+. При этом, отметил Капустянский, ранее в Минэнерго РФ заявляли, что розничные цены будут расти не быстрее, чем инфляция, то есть на 3−3,5% в 2018 году и на 4% в 2019-м. Однако в реальности ситуация с января по июнь характеризовалась ростом на 7−8% при инфляции в 1,6%.

Общеевропейский уровень не достигнут

«Мои ожидания пока нейтральны и пессимистичны, я не ожидаю, что в 2019 году произойдёт значимый положительный сдвиг в практике формирования розничных цен на бензин. Мы в стране пока ещё не достигли уровня общеевропейских цен на топливо, так что рост ещё будет», — сказал News.ru руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Высокие цены на товарно-сырьевом рынке стимулируют рост розничных цен, так как сырьё не становится более доступным для НПЗ, тем более независимых производителей, говорит Блинов. В России, по его словам, всё подчинено борьбе с частной собственностью в лучших её проявлениях, и «полным ходом идёт абсолютное укрепление государства в качестве собственника или куратора всего бизнеса в стране». В случае с бензином и дизельным топливом — в угоду вертикально интегрированным компаниям.

По оценкам Блинова, предпринимаемые правительством шаги либо носят характер полумер, либо вообще не имеют рыночного характера, а иногда и смысла. Поэтому вмешательство государства в процессы ценообразования на рынке сырья, да ещё с практиками, которые противоречат естественным взаимосвязям в экономике, лучше не обсуждать.

gazprom-neft.ru

Ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын напомнил News.ru о том решении, которое приняла Саудовская Аравия, увеличив добычу нефти на 1,5 млн баррелей в день и создав переизбыток чёрного золота на мировом рынке. Именно этого и добивался Дональд Трамп, стремясь снизить цены на бензин на внутреннем рынке США. Теперь же очень многое зависит о того, насколько жёстко всё участники ОПЕК+ будут придерживаться договорённости о сокращении нефтедобычи.

Роль независимых игроков

Правительству вряд ли удастся остановить рост цен на бензин, несмотря на то, что ситуацию в значительной степени определяют вертикально интегрированные компании, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«На рынке существуют также трейдеры и независимые игроки, которые закупают топливо для разных целей — кто-то для продажи внутри страны на своих АЗС, кто-то для перепродажи за рубеж. Эти ребята не связаны никакими соглашениями с правительством, и они могут усилить свою спекулятивную позицию. Чтобы этого не произошло, требуется дополнительный контроль со стороны ФНС и ФАС», — пояснил Пикин News.ru.

По его словам, есть регионы, где именно независимые компании являются основными игроками, и от их действий зависит итоговая стоимость топлива на заправках.

Напомним, в ноябре правительство подписало соглашение сроком действия до 31 марта 2019 года с нефтяными компаниями, где для каждой были определены объёмы и параметры поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок. При этом ФАС и ФНС поручено следить за отклонениями свыше 4%. С января 2019-го цены будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4−4,6%.

Между тем в мае 2018-го Российский топливный союз (РТС) в открытом письме главе правительства Дмитрию Медведеву охарактеризовал ситуацию на рынке автомобильного топлива как крайне нестабильную и неопределённую. По оценке РТС, 2019 год не предвещает никаких изменений в лучшую сторону.