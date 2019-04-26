Кредитные организации готовятся к запрету «рекламировать» на улице свои конверсионные операции. Так, банки начали убирать табло с курсами обмена валют с фасадов своих отделений, не дожидаясь соответствующего официального указания ЦБ. Так уже спели сделать, например, в Московском кредитном банке и ряде других крупных финучреждений. Впрочем, большинство банков из топ-50, опрошенных News.ru, решили не спешить и держать табло на улицах «до последнего» — до тех пор, пока регулятор не уточнит сроки вступления в силу запрета.

«Мы централизованно отключили электронные табло с курсами обмена валют всех отделений в Москве и регионах 17 января 2019 года», — рассказывает News.ru представитель Московского кредитного банка.

В Сбербанке, как следует из ответа его представителя, уже практически не осталось электронных табло на улицах: в соответствии со стандартами работы офисов, информация с котировками размещается внутри отделений рядом с непосредственным местом проведения покупки-продажи валюты.

Сергей Лантюхов/News.ru

«В связи с этим введение нового закона не окажет влияния на работу наших офисов. В том случае, если где-то в непереформатированных офисах остались единичные табло, они будут демонтированы в установленные законом сроки», — отмечают в «Сбере».

Во втором крупнейшем банке России — ВТБ — оставили вопросы News.ru без ответов. Так же поступили в Промсвязьбанке, Совкомбанке, ЮниКредит Банке и Райффайзенбанке.

Банк «Открытие» неукоснительно соблюдает требования регулятора. Технически в кредитной организации готовы к тому, чтобы своевременно выполнить предписания ЦБ, заверяет представитель финучреждения.

Как только Центробанк установит для банков официальные сроки демонтажа электронных табло с курсами валют, МТС Банк начнёт выполнять требование регулятора, рассказывает представитель кредитной организации.

По закону, который президент Владимир Путин подписал 18 декабря, ЦБ устанавливает требования к размещению банками информации о курсах инвалют при совершении таких операций. В тот же день, 18 числа, регулятор подготовил проект указания, в котором говорится, что банкам нужно будет полностью убрать все табло с улиц. Срок вступления документа в силу — через месяц. В Центробанке пока нет финальной версии указания, поэтому дата его публикации не уточняется, рассказывает человек, близкий к регулятору.