В России дорожают походы в баню. Об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики. News.ru ознакомился с данными Росстата, согласно которым «билет на помывку» в общем отделении бани за последние десять лет вырос в стране в 2,5 раза.

Эксперты рассчитывали среднюю стоимость прохода в баню, исследуя данные услуги в 283 городах страны. Так, статистики выяснили, что средняя цена на помывку в общем отделении в РФ в мае 2019 года составила 321,3 рубля, что выше, чем весной прошлого года, на 12,5%.

Стоимость такого посещения в столице существенно отличается от общероссийской. Так, согласно данным статистической службы, сегодня за проход в баню в Москве придётся отдать 1151,6 рубля. Цена на данную услугу в столице РФ растёт в последние несколько лет довольно медленно. Однако за десять лет цена увеличилась так же, как и в целом по стране: в 2,5 раза.

Современные российские бани стараются предложить клиентам весь спектр товаров, необходимых для отдыха и парения. Стремительно растут качество и количество предложений для русского народного отдыха. Так, загородные бани часто предлагают услуги гостиницы. А многие заведения предоставляют различные виды массажа, пилинга, спа-процедуры. Баня давно стала не только лечебно-оздоровительным видом досуга, но и развлекательным.

Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Корреспондент News.ru выяснил, что в будние дни баню на окраине столицы России можно посетить всего за 250 рублей. Однако в центре Москвы стоимость билета увеличивается почти в 10 раз. Как правило, билет в женскую часть бани на четверть дешевле мужского. Также представлены скидки для подростков 14–18 лет и студентов. Во многих заведениях для детей до 14 лет вход свободный. Участники ВОВ посещают бани бесплатно.

Традиционная банная процедура включает прогрев, парение и помывку. Посещение начинается с прогревочного этапа, человек привыкает к высокой температуре. Обычно он длится 3–4 минуты. Затем следует более насыщенное парение. Температура в парной повышается, доходя до 40–80 °C, влажность — до 100%. У человека повышается потоотделение, поры кожи раскрываются, стимулируется кровообращение, ускоряется пищеварение. Всё это позволяет выводить из организма токсины, различные соли, микробов и бактерии. По старым русским традициям обычно заказывают услуги банщиков и в ходе процедуры вместо мочалки используют берёзовый веник. Также применяют дубовые, можжевеловые, пихтовые, травяные веники. Медики не советуют проводить в парилке более 15 минут.

Посещение заведения заканчивается помывкой. Когда «грязь» вышла, принимают контрастный душ либо идут в бассейн, в холодную воду. Душ помогает закрыть поры, не позволяя «грязи» вернуться обратно в организм.

Также банщики иногда рекомендуют клиентам попробовать посидеть в вышедшей из старой традиции дубовой бочке — купели. В ней запаривают веники, травы.

В целом медицина отмечает лечебно-профилактическое значение бань.