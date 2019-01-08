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«Автостат» назвал самые популярные в России авто с МКПП

LADA Vesta Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

LADA Vesta

экономика [ версия для печати ]

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых популярных в России новых автомобилей, оснащённых механической коробкой передач. 

Лидером продаж по итогам 11 месяцев 2018 года стала LADA — за это время в стране было продано 295,4 тыс. машин. Следом с большим отставанием идут Renault (94 тыс. шт.) и KIA (41,4 тыс.). В топ-10 самых продаваемых автомобилей на «механике» также попали бренды Hyundai, Volkswagen, Skoda, Nissan, Chevrolet, УАЗ и Datsun. Всего же за отчётный период в России было продано 663 тыс. машин с механической трансмиссией, это 44% от общего объёма рынка, сообщается на официальном сайте «Автостата».

Неделей ранее аналитики составили аналогичный рейтинг по продажам автомобилей с автоматической трансмиссией. В первую пятёрку вошли KIA (168,2 тыс. шт.), Hyundai (123 тыс.) и Toyota (90 тыс.).

Ранее News.ru сообщал о том, что больше всего российских автомобилей уходит на экспорт в Чехию, на Украину и в Узбекистан.


#россия #автомобили #РЕЙТИНГ #автостат
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