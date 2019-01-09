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Автогражданка стала «индивидуальной»

Зыков Кирилл/АГН"Москва"

экономика [ версия для печати ]

Тарифы на полисы ОСАГО меняются с 9 января этого года. Коридор расширяется на 20% вверх и вниз от прошлогоднего, напоминают в Центробанке. Вместе с внедрением более гибкой системы коэффициента возраст-стаж с более детальной градацией ступеней — 58 вместо прежних четырёх — расширение тарифного коридора «позволит сделать цену полиса более индивидуальной», убеждены в ЦБ.

Эти изменения прописаны в указании Банка России о предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО, а также порядке их применения страховщиками. Документ прошёл регистрацию в Минюсте под конец прошлого года.

Либерализация ОСАГО не приведёт к удорожанию полисов для россиян, уверял ещё в сентябре минувшего года заместитель председателя ЦБ Р Ф Владимир Чистюхин. В Минфине давали схожие оценки — максимальный рост средних цен может оказаться в пределах 2%.

Территориальный коэффициент и коэффициент мощности при расчёте стоимости полиса автогражданки могут отметить в ближайшие два года, писал ранее News.ru. При этом страховщики должны будут сами отслеживать и оценивать качество дорог и плотность движения в каждом конкретном регионе.


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