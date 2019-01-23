АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ведёт более 300 тыс. судебных дел в рамках ликвидации рухнувших банков. Об этом рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.
Как рассказал Исаев в прямом эфире радио «Вести ФМ», в это число входят и тяжбы с банкирами, которые так или иначе причастны к краху кредитных организаций, и оспаривание различных сделок, возврат кредитов, а также банкротство заёмщиков. При этом в агентстве сейчас работают порядка 1 тыс. человек, добавляет он.
АСВ ликвидирует 331 банк, говорится в отчёте агентства по итогам 9 месяцев 2018-го. За это время ЦБ успел отозвать 37 лицензий, объём страховой ответственности госкомпании составлял 115 млрд рублей.
Как ранее писал News.ru, в АСВ придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.