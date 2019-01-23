АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков

https://news.ru/storage/news/6534eab2f80c93f35d83667c8d7917b5/10391e22-1fa0-4bc3-a870-998375aff244_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сейчас ведёт более 300 тыс. судебных дел в рамках ликвидации рухнувших банков. Об этом рассказывает гендиректор госкомпании Юрий Исаев.

Как рассказал Исаев в прямом эфире радио «Вести ФМ», в это число входят и тяжбы с банкирами, которые так или иначе причастны к краху кредитных организаций, и оспаривание различных сделок, возврат кредитов, а также банкротство заёмщиков. При этом в агентстве сейчас работают порядка 1 тыс. человек, добавляет он.

АСВ ликвидирует 331 банк, говорится в отчёте агентства по итогам 9 месяцев 2018-го. За это время ЦБ успел отозвать 37 лицензий, объём страховой ответственности госкомпании составлял 115 млрд рублей.

Как ранее писал News.ru, в АСВ придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.