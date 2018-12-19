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АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков

Егор Алеев/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков. Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах. Об этом рассказывает журналистам гендиректор госкомпании Юрий Исаев.

«В силу действующего законодательства некоторые сделки, которые совершают физические лица, периодически попадают в категорию сомнительных. Соответственно, мы вынуждены судиться с вкладчиками. Поэтому мы предлагаем законодателю изменить порог оспаривания до 10 млн рублей. Это бы более чем на 90 процентов снизило количество таких исков», — уточняет Исаев.

Обычно сомнительные сделки по вкладам — это снятие денег со своего счёта в банке накануне отзыва у него лицензии. По закону считается, что это предпочтительное удовлетворение требований отдельного кредитора несостоятельного должника. Поэтому АСВ может такие операции оспаривать в суде, требуя признать их недействительными.

«Мы совершенно не горим желанием доставлять сложности вкладчикам — физическим лицам, оспаривая их сделки с незначительными суммами. Но мы искренне считаем, что сделки, которые были совершены аффилированными с банком лицами, которые так или иначе однозначно владели закрытой информацией [о грядущем крахе банка], должны быть оспорены», —добавляет Юрий Исаев.

Сейчас, если общий размер обязательств банка перед гражданином по договорам банковского вклада был меньше суммы страховой выплаты (1,4 млн рублей), снятие им средств со вклада вообще не оспаривается.

За два последних года в АСВ смогли обнаружить сделки с предпочтением (сомнительные операции) в 160 банках из 195 обанкротившихся. В 128 банках сделки с предпочтением были совершены в интересах физлиц, говорится в материалах агентства.


#суды #асв #вклады
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