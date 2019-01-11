«Алроса» продала алмазов на $4,5 млрд

https://news.ru/storage/news/e1c3d0034ec96357bb7ca40939f2f9b0/3a4e5618-633b-4740-bc6e-be5be6f307b1_850.jpg Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

Продажи компании «Алроса» в 2018 году выросли на 6%. Общая стоимость реализованных алмазов составила $4,41 млрд, бриллиантов — $95,3 млн.

Причём только за прошедший месяц «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328,7 млн, что на 38% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Как ранее писал News.ru, Россия возглавит борьбу с теневым оборотом алмазов на мировом рынке. В 2020 году нашу страну ждёт пост председателя Кимберлийского процесса — международной организации, которая, в частности, пытается предотвратить вброс искусственных алмазов на рынок.