«Алроса» продала алмазов на $4,5 млрд

Продажи компании «Алроса» в 2018 году выросли на 6%. Общая стоимость реализованных алмазов составила $4,41 млрд, бриллиантов — $95,3 млн.
Причём только за прошедший месяц «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328,7 млн, что на 38% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.
Как ранее писал News.ru, Россия возглавит борьбу с теневым оборотом алмазов на мировом рынке. В 2020 году нашу страну ждёт пост председателя Кимберлийского процесса — международной организации, которая, в частности, пытается предотвратить вброс искусственных алмазов на рынок.