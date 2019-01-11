USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,288 $   Brent60.15 $ Bitcoin3,673.61 $
МОСКВА-11°C00:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

«Алроса» продала алмазов на $4,5 млрд

Klaus Ohlenschläger/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Продажи компании «Алроса» в 2018 году выросли на 6%. Общая стоимость реализованных алмазов составила $4,41 млрд, бриллиантов — $95,3 млн.

Причём только за прошедший месяц «Алроса» реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328,7 млн, что на 38% больше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Как ранее писал News.ru, Россия возглавит борьбу с теневым оборотом алмазов на мировом рынке. В 2020 году нашу страну ждёт пост председателя Кимберлийского процесса — международной организации, которая, в частности, пытается предотвратить вброс искусственных алмазов на рынок.


#Алроса #алмазы
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
экономика 15:22, 11 января 2019
Рынок алмазов ждёт систему отслеживания камней
в мире 19:41, 14 декабря 2018
Крупнейший алмаз найден в Северной Америке
экономика 14:48, 29 ноября 2018
АЛРОСА продала крупные алмазы в Израиле
Лента новостей
политика 23:59
Весельницкая назвала причину её преследования в США
в мире 23:56
ЕС поздравил Македонию с решением о переименовании
происшествия 23:33
Крыша упала на людей в Харькове
наука 23:31
Учёные получили первые снимки чёрной дыры
общество 23:29
Закон о безопасности Рунета создаст критическую уязвимость
Другие новости
экономика 21:40
ЦБ допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста ставок
экономика 20:07
РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+
экономика 17:58
Топ-5 важных новостей 11 января
News.ru собрал события, которые вы могли упустить
экономика 17:29
ЛУКОЙЛ зарегистрировал дочернюю компанию в Нигерии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top