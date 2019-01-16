Адресное пособие по бедности предлагают ввести в России

https://news.ru/storage/news/9594e61514a91ae323b6ca16efcd586e/4228da1d-f4b9-4b6e-aa8c-fee0bd0710b4_850.jpg Paolo Gargini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Введение адресного пособия по бедности в размере дефицита дохода позволит добиться снижения бедности в России. Такое мнение высказали эксперты РАНХиГС в докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность».

Его подготовили экономисты академии Татьяна Малева, Елена Гришина и Елена Цацура. Доклад был представлен на Гайдаровском форуме в Москве, сообщает РБК.

Адресное пособие по бедности должно обеспечить доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности — величины прожиточного минимума.

Экономисты считают, что ежемесячное пособие бедным семьям с детьми в размере дефицита их денежного дохода (но не менее 1 тыс. и не более 10 тыс. руб.) снизит бедность среди домохозяйств с детьми в 1,7 раза. При этом бедность всех домохозяйств уменьшится в 1,5 раза.

На решение проблемы детской бедности потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. По расчётам авторов доклада, речь идёт о сумме в 520 млрд руб. ежегодно. Расчёты Минтруда показывают, что суммы в 750—800 млрд руб. достаточно, чтобы довести до уровня прожиточного минимума доходы всех россиян.

Эксперты считают, что улучшить адресность пособий может помочь специальный реестр получателей социальной помощи. Он должен содержать информацию о гражданине, его семье, источниках их доходов и имуществе, а также обозначать их социальный статус (включая статус занятости, принадлежность к льготной категории).

Авторы доклада полагают, что для помощи семьям в выходе из трудной жизненной ситуации поможет корректировка существующих мер социальной поддержки.

В целом, по мнению экспертов РАНХиГС, даже адресная помощь нуждающимся не поможет снизить уровень бедности в стране. Требуется рост реальных денежных доходов и в первую очередь — реальных заработных плат. Однако серьёзного роста реальных доходов россиян в среднесрочной перспективе не ожидается.

Ранее News.ru сообщал, что пособия по безработице в России могут увеличиться. В 2019 году в правительстве будет обсуждаться вопрос возможного перехода к новой модели их формирования. Она позволит увеличить размер выплат до уровня прожиточного минимума или даже до 45% от заработка на последнем месте работы.