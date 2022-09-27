Звягинцев ушел из оскаровского комитета Звягинцев покинул оскаровский комитет из-за отказа выдвигать фильм на «Оскар»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Звягинцев

Режиссер Андрей Звягинцев вышел из оскаровского комитета после того, как российская Киноакадемия объявила, что не будет выдвигать в 2022 году от страны фильм на американскую премию «Оскар». Об этом автор «Левиафана» рассказал в разговоре с Meduza (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Решение совета руководителей Киноакадемии не выдвигать на российский фильм на «Оскар» объявили 26 сентября. При этом на сайте объединения не стали объяснять, чем мотивировано такое решение.

Уже сегодня, 27 сентября, из Российского оскаровского комитета, который выдвигает отечественные фильмы на «Оскар», вышел его председатель Павел Чухрай и режиссер Николай Досталь. Из организации вышли еще несколько кинорежиссеров, пожелавших скрыть свои имена. По словам Чухрая, во время принятия решения о невыдвижении российских картин на «Оскар» никто не советовался с членами независимой комиссии.

Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации, — отметил Чухрай.

При этом режиссер Алексей Учитель, который входит в состав комитета, призвал организовать встречу режиссеров с президиумом Киноакадемии, чтобы «немедленно исправить ситуацию», сообщает ТАСС. Он назвал решение Российского оскаровского комитета «неэтичным».

Мне пока не очень понятно, что происходит. Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично, — заявил Учитель.

По мнению режиссера, Россия должна заявить свой фильм на «Оскар».

В лонг-листе отечественных картин, среди которых нужно было выбрать номинанта на «Оскар» в 2022 году, оказались 122 фильма. По завершению 2021 года Россия выдвинула на «Оскар» картину «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Фильм не попал в итоговый список номинантов.

Режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru назвал отвратительным решение Российской киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на премию «Оскар» в 2022 году. По его мнению, это «откровенное силовое давление» на членов Российского оскаровского комитета. Кинокритик поддержал Чухрая и Досталя, которые в знак протеста покинули организацию.