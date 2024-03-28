Звезду «Слова пацана» заметили в центре Москвы под ручку с актрисой Звезду «Слова пацана» Копейкина заметили в центре Москвы на прогулке с актрисой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Слава Копейкин и Яна Енжаева

Российского актера Славу Копейкина, известного по роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заметили во время прогулки, предположительно, с актрисой Яной Енжаевой в центре Москвы. Пара гуляла под руку по одной из набережных столицы. Эксклюзивные фотографии появились в распоряжении NEWS.ru.

Слухи о романе между Копейкиным и Енжаевой начали появляться в Сети в конце прошлого года. Официальных комментариев об отношениях артисты не давали. 14 февраля актриса намекнула поклонникам, что провела День всех влюбленных не одна, и опубликовала фотографию с большим букетом цветов. Однако Енжаева пока не раскрывает подробности личной жизни и не отвечает на вопросы фанатов о возможном романе со звездой «Слова пацана».

Ранее блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске. Пара вышла к поклонникам, держась за руки. Манукян попробовал скрыть лицо от камер под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно. После выступления он вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан.