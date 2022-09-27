Звезду сериала «Союз спасения» увезли в больницу прямо со съемок Актер Ветров рассказал о госпитализации с отитом на съемках фильма «Союз спасения»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Владислав Ветров, который сыграл одну из главных ролей (подполковника Густава Гебеля) в сериале «Союз спасения. Время гнева», стартующем 28 сентября в онлайн-кинотеатре KION, рассказал NEWS.ru, что был госпитализирован прямо со съемочной площадки. Многосерийный фильм о восстании декабристов является одновременно приквелом и сиквелом картины Андрея Кравчука, вышедшей на экраны в 2019 году. Именно тогда Ветрова и увезли в больницу с отитом.

Самым физически сложным еще при съёмках полного метра было, когда мы по ночам репетировали зимой убийство Гебеля. Сначала репетировали на заснеженной земле, потом также долго снимали. В конечном итоге в одной из сцен, когда я говорил с Лёней Бичевиным (исполнитель роли декабриста Муравьёва-Апостола. — NEWS.ru), я перестал его слышать. Вижу, что губы у него смыкаются, а слышать — не слышу, потому что у меня отит начался. Благо продюсер Анатолий Максимов заметил это недомогание и отправил меня в больницу. Меня срочно начали лечить, — рассказал Владислав Ветров.

Ранее российского актера театра и кино Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Мужчина находился в состоянии средней тяжести. Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов были кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах.

Сообщалось, что Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, актер остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

До госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё в порядке. Отмечается, что ЭКГ также было в норме.