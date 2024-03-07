Звезде «Папиных дочек» срочно потребовалась помощь врачей Baza: звезде «Папиных дочек» Гришаевой потребовалась срочная медицинская помощь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нонна Гришаева

Telegram-канал Baza сообщил, что пародистке и актрисе Нонне Гришаевой потребовалась экстренная медпомощь. По данным канала, 52-летней звезде сериала «Папины дочки» стало плохо днем, когда она была дома в Новой Москве.

Baza сообщает, что у актрисы начались судороги, поэтому свекор Гришаевой вызвал скорую помощь, приехавшие на вызов врачи оказали актрисе помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

25 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из столичных клиник. По данным канала, продюсер почувствовал себя плохо днем, ему потребовалась экстренная помощь докторов, в момент госпитализации Алибасов находился в состоянии оглушения.

Позднее сын Алибасова сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества.

До этого в Сети появилась информация о госпитализации юмориста Евгения Петросяна. По словам его друга Георгия Терикова, артист поскользнулся на льду. В связи с этим Петросяну должны сделать операцию. При этом он успокоил поклонников, уточнив, что жизни юмориста ничего не угрожает.