16+

Рубрики

Медиа

Архив

2017 год
Культура

Звезда театра и кино: Чулпан Хаматова отмечает 45-летие

00:00, 01 октября 2020
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

1 октября российской актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации, двукратному лауреату Государственной премии России Чулпан Хаматовой исполняется 45 лет. Она является ведущей актрисой Московского академического театра «Современник».

В труппу театра Чулпан пригласили в 1998 году. Она дебютировала в роли Патриции Хольман («Три товарища» Эриха Марии Ремарка). Там же Хаматова получила роли в спектаклях «Мамапапасынсобака» (Андрия), «Три сестры» (Ирина), «Гроза» (Катерина), «Голая пионерка» (Маша Мухина) и «Антоний & Клеопатра» (Клеопатра), а также исполнила роль Маши в новом варианте пьесы «Три сестры».

В кино Хаматова дебютировала, когда училась на третьем курсе ГИТИСа, — после того как Вадим Абдрашитов пригласил её на роль Кати в картине «Время танцора». Популярность Чулпан принесла роль Риты в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Она снималась в таких полюбившихся зрителю кинокартинах, как «Лунный папа», «Рождественская мистерия», «72 метра», «Гибель империи», «Дети Арбата», «Доктор Живаго» и в других.

Чулпан также известна своей общественной деятельностью. Так, в 2014 году актриса была одной из тех, кто нёс олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Сочи. Кроме того, она является одним из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», который оказывает помощь детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.

Самые яркие кадры актрисы — в фотогалерее NEWS.ru.

Кадр из фильма «Страна глухих», 1998 год

kinopoisk.ru

1998 год

Natalya Loginova/Russian Look

Кадр из фильма «Гуд бай, Ленин», 2003 год

kinopoisk.ru

На съёмках сериала «Доктор Живаго», 2005 год

Natalya Loginova/Russian Look

Сцена из спектакля «Голая пионерка», 2005 год

Irena Niko/Russian Look

Владимир Путин и Чулпан Хаматова на церемонии вручения членам труппы театра "Современник" государственных наград в честь юбилея театра, 2005 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На гонках "Гран-при радио Монте-Карло", 2007 год

Alexander Dogaev/Russian Look

Сцена из спектакля «Рассказы Шукшина», 2008 год

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Спектакль «Укрощение строптивой», Театр Наций, 2013 год

Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Чулпан Хаматова с дочерью Ариной, 2013 год

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

2015 год

Благотворительный фонд

Благотворительная акция в рамках Дня московского такси, 2015 год

Ilya Galakhov/Global Look Press

Спектакль «Иванов» в Театре Наций, 2016 год

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

в программе «Смак», 2016 год

Благотворительный фонд

Концерт «Признание в любви», посвящённый десятилетию Благотворительного фонда художников, 2018 год

Genrietta Peryan/Global Look Press

На презентации книги Чулпан Хаматовой и Катерины Гордеевой «Время колоть лёд», 2018 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

2019 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Выступление на литературно-театральном фестивале «БеспринцЫпные чтения», 2019 год

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза» , 2019 год

kinopoisk.ru

2020 год

Софья Сандурская/АГН «Москва»

На вручении премии «Золотой орёл — 2020»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2017 год

Genrietta Peryan/Global Look Press

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео