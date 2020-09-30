Звезда театра и кино: Чулпан Хаматова отмечает 45-летие

1 октября российской актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации, двукратному лауреату Государственной премии России Чулпан Хаматовой исполняется 45 лет. Она является ведущей актрисой Московского академического театра «Современник».

В труппу театра Чулпан пригласили в 1998 году. Она дебютировала в роли Патриции Хольман («Три товарища» Эриха Марии Ремарка). Там же Хаматова получила роли в спектаклях «Мамапапасынсобака» (Андрия), «Три сестры» (Ирина), «Гроза» (Катерина), «Голая пионерка» (Маша Мухина) и «Антоний & Клеопатра» (Клеопатра), а также исполнила роль Маши в новом варианте пьесы «Три сестры».

В кино Хаматова дебютировала, когда училась на третьем курсе ГИТИСа, — после того как Вадим Абдрашитов пригласил её на роль Кати в картине «Время танцора». Популярность Чулпан принесла роль Риты в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Она снималась в таких полюбившихся зрителю кинокартинах, как «Лунный папа», «Рождественская мистерия», «72 метра», «Гибель империи», «Дети Арбата», «Доктор Живаго» и в других.

Чулпан также известна своей общественной деятельностью. Так, в 2014 году актриса была одной из тех, кто нёс олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Сочи. Кроме того, она является одним из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», который оказывает помощь детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.

Самые яркие кадры актрисы — в фотогалерее NEWS.ru.