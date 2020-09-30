Звезда театра и кино: Чулпан Хаматова отмечает 45-летие

1 октября российской актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации, двукратному лауреату Государственной премии России Чулпан Хаматовой исполняется 45 лет. Она является ведущей актрисой Московского академического театра «Современник».
В труппу театра Чулпан пригласили в 1998 году. Она дебютировала в роли Патриции Хольман («Три товарища» Эриха Марии Ремарка). Там же Хаматова получила роли в спектаклях «Мамапапасынсобака» (Андрия), «Три сестры» (Ирина), «Гроза» (Катерина), «Голая пионерка» (Маша Мухина) и «Антоний & Клеопатра» (Клеопатра), а также исполнила роль Маши в новом варианте пьесы «Три сестры».
В кино Хаматова дебютировала, когда училась на третьем курсе ГИТИСа, — после того как Вадим Абдрашитов пригласил её на роль Кати в картине «Время танцора». Популярность Чулпан принесла роль Риты в фильме Валерия Тодоровского «Страна глухих». Она снималась в таких полюбившихся зрителю кинокартинах, как «Лунный папа», «Рождественская мистерия», «72 метра», «Гибель империи», «Дети Арбата», «Доктор Живаго» и в других.
Чулпан также известна своей общественной деятельностью. Так, в 2014 году актриса была одной из тех, кто нёс олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Сочи. Кроме того, она является одним из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь», который оказывает помощь детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.
Самые яркие кадры актрисы — в фотогалерее NEWS.ru.
Кадр из фильма «Страна глухих», 1998 год
kinopoisk.ru
1998 год
Natalya Loginova/Russian Look
Кадр из фильма «Гуд бай, Ленин», 2003 год
kinopoisk.ru
На съёмках сериала «Доктор Живаго», 2005 год
Natalya Loginova/Russian Look
Сцена из спектакля «Голая пионерка», 2005 год
Irena Niko/Russian Look
Владимир Путин и Чулпан Хаматова на церемонии вручения членам труппы театра "Современник" государственных наград в честь юбилея театра, 2005 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
На гонках "Гран-при радио Монте-Карло", 2007 год
Alexander Dogaev/Russian Look
Сцена из спектакля «Рассказы Шукшина», 2008 год
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Спектакль «Укрощение строптивой», Театр Наций, 2013 год
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Чулпан Хаматова с дочерью Ариной, 2013 год
Pravda Komsomolskaya/Russian Look
2015 год
Благотворительный фонд
Благотворительная акция в рамках Дня московского такси, 2015 год
Ilya Galakhov/Global Look Press
Спектакль «Иванов» в Театре Наций, 2016 год
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
в программе «Смак», 2016 год
Благотворительный фонд
Концерт «Признание в любви», посвящённый десятилетию Благотворительного фонда художников, 2018 год
Genrietta Peryan/Global Look Press
На презентации книги Чулпан Хаматовой и Катерины Гордеевой «Время колоть лёд», 2018 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
2019 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Выступление на литературно-театральном фестивале «БеспринцЫпные чтения», 2019 год
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза» , 2019 год
kinopoisk.ru
2020 год
Софья Сандурская/АГН «Москва»
На вручении премии «Золотой орёл — 2020»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
2017 год
Genrietta Peryan/Global Look Press
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