Звезда «Серебряных коньков» назвал неожиданную черту москвичей Звезда «Серебряных коньков» Федотов назвал темперамент особенностью москвичей

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Федор Федотов

Российский актер Федор Федотов, известный зрителям по фильму «Серебряные коньки», назвал главную особенность жителей Москвы, которая отличает их от петербуржцев. В интервью журналу «Москвич Mag» артист отметил, что люди в столице быстрее и внешне более темпераментны.

Ничего нового не скажу: москвичи быстрее и внешне темпераментнее, а отличаются от петербуржцев тем самым ритмом сердца, о котором я сказал. А в остальном москвич, петербуржец, новгородец, татарин, хабаровчанин — кто угодно, главное — быть хорошим человеком. В человеке вообще все должно быть прекрасно, — считает Федотов.

По словам актера, он сейчас проживает в Санкт-Петербурге и очень любит этот город. Но при этом Федотов часто приезжает в Москву по делам, которую считает идеальным городом для работы. Артист подчеркнул, что оказаться на Красной площади или пройтись по Арбату — всегда большое счастье.

Ранее в российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера фильма «Прелесть» режиссера Динара Гарипова, где Федотов сыграл одну из главных ролей. Картина рассказывает историю 25-летнего автоугонщика, который хочет найти убийцу своего отца и отомстить. Роли в фильме также исполнили Олег Меньшиков и Филипп Янковский.