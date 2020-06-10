Звезда «Гарри Поттера» обвинил Роулинг в трансофобии

https://static.news.ru/photo/41402242-ab23-11ea-b203-fa163e074e61_660.jpg Дэниел Рэдклифф Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Актёр Дэниел Рэдклифф, прославившийся благодаря роли Гарри Поттера, присоединился к травле писательницы Джоан Роулинг, автора серии книг про мальчика-волшебника.

Роулинг написала сообщение в социальной сети с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она сопроводила материал ироничным комментарием: «Люди, которые менструируют». Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

Сообщение вызвало большое количество негативных комментариев. Возмущенные читатели предложили засудить писательницу за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин, и причисляющих себя к категории «они».

Писательнице пришлось оправдываться. К травле присоединился Дэниел Рэдклифф. Он опубликовал на портале некоммерческой организации «Проект Тревор», которая помогает ЛГБТ-движению, гневный пост.

Несмотря на то что Джоан причастна к тому пути, который привёл меня сюда, я чувствую себя обязанным что-то сказать. Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным ассоциациями здравоохранения, которые располагают куда более обширными знаниями по этому вопросу, чем Джоан или я, — заявил актёр.

Он извинился перед теми людьми, чей опыт чтения «Гарри Поттера» «был запятнан» после высказывания писательницы.

NEWS.ru писал, что автор «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи стал редактором первого номера журнала The Hollywood Reporter, посвящённого ЛГБТ-сообществу. Режиссёр и сценарист является открытым геем и борцом за права ЛГБТ.