Звезда Электротеатра Станиславский умерла после тяжелой болезни Актриса Электротеатра Станиславский Инна Головина умерла после тяжелой болезни

Фото: electrotheatre.ru

Инна Головина

Актриса Электротеатра Станиславский Инна Головина скончалась в возрасте 49 лет, сообщила пресс-служба культурного учреждения. Последние несколько лет артистка боролась с тяжелой болезнью.

Сегодня ночью от нас ушла Инна Головина. <...> Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится. Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны, — сказано в сообщении.

Головина являлась выпускницей театрального факультета Саратовской консерватории и ВГИКа. После окончания института ее пригласили в театр имени К. С. Станиславского. Коллеги Головиной подчеркнули, что артистка обладала богатым на оттенки голосом и прекрасно пела. Номера актрисы в серии концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение, отметили в театре.

Ранее в Донецке скончалась балерина музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Александра Ежунова. Артистка ушла из жизни в возрасте 41 года. Причины смерти неизвестны. За свою 20-летнюю карьеру в донецком театре Ежунова сыграла более чем в 40 постановках.